修例風波︰港人移民申請顯著增加　投資500萬澳元換居留權

反修訂《逃犯條例》風波未息，觸發港人對前景的憂慮。澳洲新南威爾士省移民局內部信件顯示，指近日來自香港的投資移民簽證申請人數有顯著增加，時間上與香港連場衝突脗合。有悉尼移民律師直言，所有有能力的人都在準備後路。



英國傳媒報道指，新南威爾士省移民局周一（19日）向職員發信，指申請投資移民簽證的香港申請者數目有所增長，表示將提供適當支援。悉尼律師富格勒（Bill Fuggle）亦表示，自客戶中得知，來自香港的SIV申請數字有所增加。但他指澳洲稅率甚高，並非理想存放財產的地點，認為澳洲只能吸引移民而非財富。中國房地產網Juwai.com執行主席齊密爾（Georg Chmiel）表示，自示威爆發以來，香港買家對悉尼房地產需求有所增加。



澳州投資移民計劃名為「重大投資者簽證」（Significant Investor Visa），門檻為500萬澳元（約2750萬港元），獲批申請者可獲澳洲永久居留權。但SIV最近修改投資限制，規定申請人須把40%款項投資小型股票和風險投資基金，並禁止直接投資房地產。最新數據顯示，SIV於2012至2018年期間接納共2022宗來自中國的申請，佔總數87%。