消防隊目涉非禮2女下屬　多處落手包括流動指揮車

消防總隊目陳耀康被指去年9月至今年3月期間，先後在消防處總部的通訊中心、上環消防局、尖沙咀消防局及沙田消防局，涉嫌向兩名女下屬施以「鹹豬手」非禮，落手地點包括辦公室走廊、茶水間及升降機。陳被控3項普通襲擊及6項非禮罪名，案件今(23日)在九龍城法院再訊，他否認所有控罪，案件排期於今年12月16日開審，預計審訊5天，陳繼續獲准以3000港元保釋候審。



51歲被告陳耀康報稱公務員，據報道陳於1993年加入消防處，2008年擢升至總隊目，2011年獲消防事務長期服務獎章，案發後已被停職受查。



9項控罪中有8項涉及女事主X，控罪指陳於去年8月至11月期間，在位於尖沙咀的消防處總部，在該中心的通訊中心辦公室及茶水間，兩度非禮及一度襲擊女子X。



陳另被控於今年3月7日及8日，在上環消防局兩度非禮X。他亦被控於今年2月19日及3月17日，分別在尖沙咀消防局的流動指揮車內、走廊及電梯內，非禮及襲擊X。他另被控於今年3月22日，在沙田消防局襲擊女子X。



餘下一項控罪涉及另一女事主Y，陳被控於今年1月22日，在尖沙咀的消防處總部通訊中心非禮Y。



控方表示將會傳召8名證人，當中除了兩名女事主外，還包括3至4名警員，控方會將一段閉路電視錄影片段呈堂。控方又申請審訊時兩名事主隔着屏風作供，及由特別通道進出法庭。



辯方表明打算審訊時聘請資深大律師蔡維邦代表抗辯，被告亦很大可能出庭作供自辯，辯方對閉路電視片段呈堂，以及事主隔着屏風作供的安排均無爭議。