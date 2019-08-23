fusion冷凍包裝菜無標保質期遭控　官指屬新鮮食品獲豁免

百佳旗下位於元朗錦綉花園的fusion超級市場，被指去年12月向顧客出售一包羽衣甘藍及一包大蒜時，未有按規定在包裝上標示保質期，被控「預先包裝食物未有適當地加上標籤」的傳票控罪，案件今(23日)在粉嶺法院裁決，裁判官認為涉案蔬菜屬新鮮食品，可獲豁免，不用加上標籤，故裁定百佳罪名不成立。



辯方獲判無罪後申請訟費。控方反對，指控方已證明所有犯罪元素，裁判官聞言反問：「法例寫明豁免，你告之前唔係應該睇清楚法例咩？」控方解釋涉案蔬菜確實曾經冷凍處理。裁判官認為被告沒有自招嫌疑，並因技術原因獲判無罪，最終批准訟費申請。



案件早前開審時，被告百佳超級市場(香港)有限公司同意沒有在涉案蔬菜上加上標籤，但認為該些蔬菜是新鮮食物，法例上應獲豁免，惟控方認為，該些蔬菜曾冷凍處理，不算是新鮮食品，故案件爭議點在於「新鮮」和「冷凍」是否互相排斥。



裁判官裁決指，涉案蔬菜無疑經過冷藏，惟根據牛津字典，「新鮮」即指「未經人工處理」，故裁定涉案蔬果是新鮮食品。至於「新鮮」和「冷凍」是否可以並存，裁判官引用生活例子解釋，指由澳洲引入的車厘子，或由歐洲入口來港的生蠔，運送期間必定經過冷凍處理，但消費者享用時，也會視車厘子和生蠔是新鮮食品，而海關也不會因此而檢控商家違反《商品說明條例》，故裁定「新鮮」和「冷凍」可以並存。



裁判官直言，若控方立場正確，將會出現一個荒誕情況：在一個天氣寒冷，室溫只有攝氏4度的日子，店家若將涉案蔬菜放在普通貨架上，便不會被起訴，反之若店家若將菜放在溫度比室溫更高的冷櫃內，反而會惹上官非。裁判官指，法例沒有明確定義冷凍蔬菜並非新鮮蔬菜，存在疑點下判被告無罪。