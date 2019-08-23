修例風波：遭無理炒魷　工會主席轟國泰圖殺一儆百

國泰港龍航空於周三(21日)在無提供理由情況下，即時解僱港龍航空公司空勤人員協會主席施安娜。該會指自月初內地民航局向國泰提出三點要求後，整個航空界瀰漫秋後算帳的白色恐怖。除國泰出現解僱潮，港航及機管局亦接二連三解僱員工。今次國泰並無合理理由解僱工會主席，明顯是針對工會主席作為員工的意見領袖，企圖殺一儆百。



該會指職工盟與航空界員工以至全港市民將發動反擊，要求國泰立即停止白色恐怖及讓施安娜立即復職。



施安娜原於8月20日準備上一班往內地的航班工作時，突然被公司抽起並等待再調配。施於8月21日下午接到邀請到公司會面。會面時，公司代表手持數張施個人社交媒體的截圖，並問施是否其個人社交媒體，施回答是。公司代表隨即指施即時被解僱，施追問理由，公司代表回答不能提供理由。



國泰港龍本身有紀律處分程序，惟公司並無指出施是否有違規，公司對施的即時解僱亦不合既有程序。施認為公司的即時解僱與其社交媒體有關，卻未能指出任何有違紀律之處，明顯針對施作為工會主席參與及發動同事參與反對修訂《逃犯條例》運動有關。



職工盟主席吳敏兒指航空業界連同機場管理局，已有至少14人在反修例事件後遭解僱，當中包括8人是在Facebook發表言論及相片，以言入罪，相信實際人數遠遠不及此數，直指：「交人頭已達國家級攻擊，航空公司選擇跪低，但係界線無限延伸，呢個可怕狀況已說明乖、妥協已經冇用。」吳稱將向國際勞工組織投訴，至於施的個案將按歧視工會法例進行訴訟及要求復職。



國泰航空企業事務董事唐偉邦重申，公司全力支持維護基本法所賦予一切權利和自由。國泰須遵守航班飛往及飛越國家及地區，包括中國內地的所有適用法規。