修例風波：女示威者轟警凌辱　羈留逼剝光用筆掃胯

修例風波下引發連場衝突，不少示威者被捕。有女示威者今(23日)在立法會議員陪同下，哽咽公開被捕後於警署被迫全裸搜身的受辱經過。其代表律師質疑警方涉嫌不合理對待事主，懷疑警方「裸搜」事主的目的為了凌辱，而非調查需要。化名「呂小姐」的女示威者佩戴墨鏡及口罩現身，她認為被捕後失去應有的人權及對女性的尊重。



呂小姐數星期前參與反修例活動時被捕，她當時受傷送院，留醫數日後被告知已被鎖定控罪，一出院就要上庭。呂表示當醫生批准出院後，原以為被安排上庭，卻被直送鄰近警署，在警署內被女警要求入房，當時女警喝令她脫下所有衣物包括內衣褲，她問原因，女警稱「因犯咗法就有權除晒你啲衫搜身」。她驚慌下跟從，「裸搜」歷時15至30分鐘。



呂語帶哽咽指脫衣後曾以雙手遮掩重要部位，遭女警以筆打手，同時又被女警以筆多次掃向其大腿內側，喝令「掰大啲隻腳」。她直指裸搜過程中發現同房另一女警以「好享受嘅眼光望住我被羞辱，上下打量我」，令她難受。



呂指當時入房檢查前，門外走廊僅有一名男警，但完成「裸搜」後一打開房門就見到約十名男警於走廊外站立聊天，令她大感尷尬；事後她患抑鬱，不敢出門，「好驚出街見到警察！」