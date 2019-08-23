涉借醉姦女同學　被告指事主主動口交兼拒用安全套

在國際學校讀書的男學生，被指借醉強姦曾拒絕他表白的女同學，案件今(23日)於高院續審，19歲被告陳明熙出庭自辯。現已離校並修讀其他課程的被告指，自2014年起已感到有壓力要看精神科醫生，每朝服藥，案發後病情更嚴重。



被告指約在2017年3月透過Z認識事主X，X與他同級不同班，大家以臉書等聯絡及相約外出，案發日前3人已3次到蘭桂坊喝酒、吸水煙及跳舞。他指在酒吧內與X有親密接觸，包括吸同一支水煙、X會坐他大腿及親密跳舞，但被告無與X單獨約會。



被告指當時沒女友，知道X有男友，但她稱已分手。被告曾數次向X表白遭她拒絕，兩人保持友好關係。同年4月23日他與X等人到蘭桂坊夜蒲，他與X先離開，原打算送X回家，但她主動要求到他家，到達後主動替他口交及兩人首次性交，被告擬戴避孕套但X說不用。



被告指4月30日晚，他與X等又到蘭桂坊，當晚他喝醉，只記得與X及Z同搭的士，Z先下車，他再恢復清醒時已是翌日早上10時。他不記得當晚回家後有服藥，其母說他有服藥。被告聯絡X時她表現得很不開心，指責被告對她做了不好的事，但沒有再解釋。