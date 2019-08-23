修例風波：15酒樓倒閉新界西佔最多　710員工遭拖糧千萬

修訂《逃犯條例》引發連串遊行及集會，酒店業、旅遊業、飲食業同受牽連。工聯會屬會飲食業職工總會今午(23日)召開記者會，指過去兩個月接獲約15間酒樓結業個案，結業酒樓分布油塘、尖沙咀、中環、北角、粉嶺等地區，710名飲食業界員工受影響，涉款達1000萬港元。該會調查亦反映，47%受訪者稱所屬公司的食肆營業額下跌30%以上。



該會月初訪問512名飲食業員工，99%受訪者反映食肆生意受影響，47%反映公司營業額下跌30%或以上，有51%更指，部分食肆以減少人手應對。



該會秘書梁天柱指，自6月底開始接獲結業個案，新界西的酒樓結業潮最為明顯，有被解僱的侍應年資達10年以上，被拖欠遣散費、工資、代通知金等達5萬港元，已協助710人入稟勞資審裁處，另有員工被要求放無薪假。



該會主席郭宏興表示，相信結業數字較預期多，有位於尖沙咀的酒樓營業額8月只有200多萬港元，與每月需達600萬港元有明顯差距，亦有位於銅鑼灣旺區的食肆晚市只有2枱客人。他認為，由於飲食業自2003年沙士之後，多聘用散工，有集團已開始裁員，擔心出現裁員潮，促請政府為業界提供緊急失業援助金，金額為月薪80%或上限1.4萬港元，另設行業技能提升課程，提升業界員工的技能，發展多元出路。