修例風波：警拒批荃葵青遊行　重申阻塞機場或屬藐視法庭

修訂《逃犯條例》風波未平，遊行示威陸續有來。有網民發起後日(25日)荃葵青大遊行，警方對荃灣公園中央廣場集會發出不反對通知書，但葵芳南巴士站的集會及遊行則發出反對通知書。



至於網民呼籲今晚(23日)組人鏈活動，警方指活動會對市民出行及日常生活構成影響，呼籲不要阻塞交通，而有明日(24日)阻塞機場道路活動，警重申法庭今日已延長針對機場的禁制令，範圍適用於整個機場島，違反禁制令有機會干犯藐視法庭。



新界南總區警司(行動)韓婉君於警方記者會表示，考慮到公眾安全及秩序等因素反對荃葵青遊行。她指，葵芳南巴士站難容納超過1000人，該處有跨境巴士，有內地人出入，附近道路或被堵塞，而遊行路線鄰近葵涌警署、荃灣警署及新界南警察總部，有遭受破壞風險，加上申請人缺乏舉辦公眾活動經驗，亦未能提供任何安全方案，故反對有關遊行。



韓又澄清昨晚(22日)港鐵葵芳站一宗襲擊案件，她指超過100人在該站聚集，警方23日凌晨12時28分接獲報案，新界南衝鋒隊11分鐘後已在途中找到報案人，但報案人並非當事人，而當時人已即時送院治理，衝鋒隊於1時10分到達葵芳站並拘捕疑犯，警方並非無處理及遲到。



至於明日觀塘遊行，東九龍總區高級警司(行動)傅逸婷呼籲遊行人士不要堵塞道路，且不要破壞智慧燈柱，重申燈柱並無人臉辨識功能。對於一個名為警員親屬連線的網上團體，後日在中環愛丁堡廣場舉辦集會，傅指，該集會並非代表警隊以及4個協會立場。