政Whats噏：自認良心麻煩製造者　黎智英被轟實為破壞者

有「漢奸黎」之稱嘅壹傳媒黎智英近期頻頻成為新聞人物，事關近月多次被中央點名炮轟為禍港幕後黑手，而佢過去又曾高調赴美與美國副總統彭斯同國務卿蓬佩奧會面，同外國勢力關係千絲萬縷。而漢奸黎近日接受美國傳媒訪問時，就自認麻煩製造者(Trouble maker)，並唔代表佢認衰喇，更有時事評論員認為漢奸黎過往一直都喺度破壞香港添！



香港近月爆發連場示威衝突，漢奸黎曾多次高調現身參與其中，好似本周日(18日)嘅非法遊行就由佢帶頭，沿途更不斷扮總指揮催促遊行隊伍加快腳步，而上月光復元朗遭警方發出反對通知書，漢奸黎又忍唔住抽水，走去元朗話行街。



其實漢奸黎聯同「李漢奸」民主黨創黨主席李柱銘、「民主阿婆」前政務司司長陳方安生同香港天主教教區退休主教陳日君一直被稱為「搞事四人幫」，早前連內地官媒都形容佢哋為「禍港四人幫」，轟佢哋勾結外國勢力，更指漢奸黎為禍首，禍港足足幾十年。



而漢奸黎近日就透過外媒否認種種指控，但就承認自己為麻煩製造者，不過唔好以為佢作出反省而有所覺悟，因為佢認衰完後就作出狡辯，話自己係出於良心(Good conscience)，真係虧佢講得出口喇。而漢奸黎又講到，知道建制人士討厭佢嘅膽量，因為阻礙咗佢哋平靜地搵錢而被視為麻煩製造者，證明佢明知自己搞破壞，損害到人利益都繼續要做囉。



時事評論員陳雲生質疑，漢奸黎所講嘅良心並非向香港人，因為一個有良知嘅香港人，係唔會認同以搞亂香港嘅手法去解決制度問題，怒斥漢奸黎對唔住香港人，其良心係向住其他人咁話。



陳雲生更指出，由漢奸黎創辦《蘋果日報》開始，已經為香港帶來破壞同麻煩，例如影響咗傳媒生態同香港形態，近年又被質疑係違法佔中嘅幕後黑手，以及民主派人士或政團嘅金主，再者漢奸黎過去多次去外國獲破格接待，期間又頻頻唱衰香港，唔講事實之餘更加鹽加醋，言論同美國高官一唱一和喎。聽落漢奸黎真係如同破壞者，而且同外國關係真係密切，呢個往績同漢奸之名認真匹配！