政Whats噏：鄭松泰收稅單求助　選舉處躺着也中槍

選舉事務處(選舉處)近年頻頻出事，先後試過遺失手提電腦、選民登記冊，尋日(22日)又爆出電腦技術問題，令到300多人做唔到選民，真係令人失晒信心。立法會議員鄭松泰今日(23日)就上載一張要求填報死者入息資料嘅信函，但竟然係選舉處去信，乜咁離奇？



鄭松泰就喺Facebook發文，指收到市民求助，就係選舉處去信要求提交先人入息資料，但收件人完全唔認識該名先人，提醒為免嚇親家人或得罪先人，最好都要查核選民登記戶口喇。



不過，睇返佢所上載嘅相片，表格應為報稅表，上面寫嘅網址都係稅務局，連網友都提出同樣疑問，質疑係稅務局信件而非選舉處。最後鄭松泰迅速作出更正，改返係稅務局同註明圖中為報稅表喇。



佢就話剛收到求助個案，已經將錯處更正，似乎太心急下出錯喎。佢又講到收信人已經住咗該地址多年，從未收過呢位先人嘅信件，所以先有疑問係咪有人挪用地址作選民登記，繼而令稅務局去信追資料，但佢都話要了解更多，相信唔止一宗個案咁少。



雖然今次選舉處躺着也中槍，但近期咁多次甩漏，真係唔怪得人一講出錯就令人諗起佢㗎！