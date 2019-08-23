修例風波：葵芳站落閘市民拒撤　港鐵禁制令涵蓋整條鐵路

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連日來港鐵葵芳站多番遭示威者滋擾，港鐵於傍晚指，鑑於相關人士表示今晚(23日)會再到車站，基於乘客及員工的安全考慮，會在9時暫關葵芳站，荃灣線列車亦不會停該站。晚上9時，港鐵準備落閘，職員在葵芳站呼籲離開，但大批市民現身進入車站並拒絕離開，他們高呼「我要搭地鐵」等口號，他們在站內多處塗鴉，有人更隨地小便。此外，有港鐵職員不適需由救護員送院。



另外，高院晚上開庭處理港鐵禁制令申請，開了約十分鐘即散庭。港鐵指，已獲法庭的臨時禁制令，禁止任何人士非法地及有意圖地故意阻礙或干擾整個鐵路網絡(重鐵及輕鐵)車站及列車以及高鐵西九龍總站的正常使用、損壞任何財產或列車，以及使用任何威脅、辱罵，淫褻或令人反感的語言，或故意干擾這些車站內任何港鐵人員。臨時禁制令有效直至下周五(30日)。



港鐵指，現正在索取有關臨時禁制令的蓋印副本中，並會在取得有關蓋印副本後展示該臨時禁制令。因應即將舉行的示威活動，港鐵會視乎實際情況，對車站和列車運作作出必要的調整。假如發生打鬥、破壞或其他暴力行為，或出現高風險或緊急的情況，來往相關車站的列車服務有可能會即時停止，而車站亦有可能在短時間通知或不作事先通知的情況下關閉。如有需要，警方有可能進入車站採取適當的執法行動。



港鐵指，已就有關安排，與相關政府部門作出溝通。港鐵呼籲乘客考慮更改行程，或使用其他交通工具。



運輸及房屋局局長陳帆今日在政府跨部門記者會表示，過去一段頗長的時間，港鐵不同車站受到肆意攻擊，工作人員受謾罵，被以粗言穢語對待，甚至在車站造成嚴重破壞，昨晚(22日)葵芳站因示威者行動，今早關閉A及D出口，對當區市民上班不便，認為示威行動對市民及員工人身安全構成威脅，故港鐵公司正在處理禁制令工作。