東方日報A1：5星級劈價4成　3星級跌破$300

遊行示威、衝突日接日未見休止，嚇怕遊客！至今已有三十一個國家及地區對香港發出旅遊提示，最新數據指本月十五日至二十日的訪港旅客按年大減近五成。旅遊業指出，除入境團報跌外，出境團亦放緩，市民外遊意欲低，業界正面對雙重衝擊。本港酒店更成重災區，部分地區酒店入住率跌逾一半，要減價四至七成促銷救亡。商務及經濟發展局局長邱騰華表示，希望社會盡快恢復秩序，減少對市民生活及經濟的影響。



邱昨出席跨部門記者會表示，反修例示威衝擊本港旅遊業，本月旅客量呈斷崖式下跌，情況令人憂慮。本月個別地區的酒店入住率下跌三至四成，部分更下跌超過一半。



記者瀏覽網上酒店訂房平台，其中遊行衝突熱點的中環、金鐘、灣仔、尖沙咀及旺角等地區酒店房價，均慘不忍睹，如一間位於港鐵香港站的五星級酒店，房價由六千七百元減至四千一百元；金鐘站附近有五星級酒店的房價由三千四百多元減至二千元，減幅均約四成。



不單止五星級酒店受災，三星級酒店亦不能幸免，灣仔有三星級酒店的房價由一千三百八十元減至五百元，減幅近七成。亦有酒店將原價八百多元的房價減至二百多元，即以兩折出租。網上房價二、三百元一晚的酒店隨手可拾。賓館房價則更低，百多元已有交易，貼近劏房租金。



連月示威衝突持續，摧毀旅遊業。去年八月香港酒店入住率平均超過九成，但本月首兩周，訪港旅客再跌三成，第三周更跌四成，不少酒店要半價促銷，變相收入減半，近期酒店已相應要求員工放年假或無薪假。另有酒店將餐飲及住房綑綁優惠吸客，如兩位成人享用酒店自助晚餐就可以免費入住房間一晚。



立法會議員姚思榮表示，入境團數目大幅減少，與去年同期比較跌幅近一半。酒店入住率偏低，有位於尖沙咀的酒店入住率更只得三至四成。酒店除要減價促銷、要求員工放假外，自然流失的員工不再填補，亦減少聘用餐廳及管房等兼職員工，以減輕壓力。旅遊業議會主席黃進達表示，九月旅遊業仍是望天打卦，入境團已取消，亦無新增報團。至於如何救亡，他倆均坦言要待反修例事件平息後才能推出復甦措施。



黃及姚同時指出，出境團也呈現放緩。八月份外遊印花收益較去年同期下跌三成，反映市民外遊意欲大減，對旅業前景不樂觀。



此外，國家文化和旅遊部市場管理司司長劉克智出席國新辦吹風會時，沒有回應會否暫停內地居民赴港旅遊，但指香港近期遊行和暴力活動嚴重影響香港法治、秩序、經濟民生和國際形象，內地赴港旅遊市場受到影響，人數下降，這是大家都不願看到，證明有關活動正損害香港民眾的利益，重申依法「止暴制亂」，恢復香港秩序是香港當前最急迫和壓倒一切的任務，支持特區政府嚴正執法。