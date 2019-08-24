賴子文未正式出任興德校長　即被各方起底

興德學校過去數年陷入驚濤駭浪，新校長賴子文上任，家長難免猜疑。在長洲國民學校擔任校長十五年的賴子文稱，自公布他獲聘任後，不少家長、老師甚至校工，均對他「起底」，不但從網上資訊認識他過去的行事作風，更透過長洲街坊「收風」，希望能了解他的背景為人，「再諗吓留唔留喺興德」，他笑言幸好大家對他的評價不錯，向他投以信心一票，支持他帶領興德向前邁進。



賴子文憶述他決心到興德應徵的由來，他指自己在國民學校已建立穩定的團隊，工作得心應手，但他從新聞報道中知悉興德過去的風風雨雨，最令他心痛的是學生，因為學生面對自己學校的負面新聞，難免失去自信心，他希望能盡一己之力，協助學生走出低谷，即使預期工作會較以前的艱巨，連家人也勸他考慮清楚，但無損賴子文的決心，他希望為學生製造成功的經歷，亦建議老師多以讚賞方式鼓勵學生，因為學生「愈讚愈叻」，太多責備只會適得其反。



為拉近與學生的距離，賴子文出動至愛珍藏品「小露寶」公仔，把校長室打造成輕鬆對話的場地，與學生共建美好回憶，「我會同學生講我鍾意睇漫畫、卡通，要有童真，先可以同學生聯繫得到。」

