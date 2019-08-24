興德新校長重整學校架構　望洗去負面形象

曾爆出「影子學生」等校政問題的屯門興德學校，學校聲譽久未恢復，新學年又面對縮班危機，資助小學校長會前主席賴子文此時走入「風眼」，新學年上任興德校長，成為協助興德走出低谷的希望。賴子文利用暑假重整學校行政架構，讓老師休養生息重新出發，又訂定「發現式」教學策略，期望興德可洗去負面形象，蛻變為家長眼中的「有心學校」。



興德學校經歷前校長陳章萍管理下的「影子學生」風波，爛攤子未及收拾，接替的另一前校長蕭麗珊又捲入「遊船河打麻雀」爭議，最終要請辭，興德在新學年將有新人士新作風。新校長賴子文接受訪問時表示，獲聘後經過數個月的了解，認為興德問題「比想像中好」，學校以往管理混亂，分工不清，校方遂在新學年設立「行政組」，不同老師各司其職，「家長有咩問題，好容易揾到負責老師，盡快解決。」



教學方面，學校提倡「發現式」學習，有別於傳統授課，更着重學生的自主能力，在科學上探索，興德是本港少數設有實驗室的小學之一，學生可提早接觸科學課程，為升上中學打好基礎。為支援學習能力稍遜的學生，小四、小五部分班別會在中、英、數課堂「一拆二」，會有多一名老師指導，因材施教，期望從根本教學做好，向家長展現學校特質。



賴子文直言，在龍年效應消退加上雙非截龍，學校面對一定收生壓力，但形容「派位後留低喺興德嘅小一人數比預期多」，更有十多名叩門生申請入學，當中不乏來自附近私人屋苑的學童，令他對興德未來的發展抱有信心，相信他日可脫胎換骨。



興德學校校監湯修齊補充，圓玄學院在去年8月成為興德的辦學團體，過去一年花了許多時間處理之前遺留下來的問題，新學年可更專注學校發展，加強支援學生及德育培訓，並加強銜接幼稚園及中學，逐步向外界展現興德的新面貌。



對於早前興德前校長陳章萍被裁定涉嫌使用虛假文書罪名不成立，湯修齊指事件已交由律師跟進，不會影響學校運作。



