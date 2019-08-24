探射燈：內地黑心木耳　加化學物呃秤

內地黑心食品氾濫，前年有內地傳媒揭發，有店舖佯裝將木耳加白糖，實為出售添加了硫酸鎂的黑心木耳，長期食用可致胃痛、腹瀉，嚴重會加重肝腎負荷。本港銷售的木耳就有多種，近年以不用浸泡的新鮮木耳較受歡迎。



中山一間乾貨店出售「加糖木耳」，店主聲稱加「白糖」只為呃秤，直言是行內慣常做法，不會影響健康。惟「加糖木耳」包裝上沒有標明品牌、產地等資料，更發出刺鼻酸味。有內地傳媒抽樣送往廣州食品藥品安全研究所化驗，發現問題木耳吸收的水分較正常樣本少，「白糖」是一般用作肥料及浴鹽的硫酸鎂。



木耳近年銷售量上升，在九龍城街市銷售豆腐等濕貨的檔主張女士指，不少年輕人鍾情新鮮木耳，不用浸泡，只需用清水輕輕灼熟，可作涼伴或直接食用，為本地培植品種。同街市售賣乾貨木耳的檔主陳女士就指，乾木耳要用溫水浸泡半小時左右，不要浸泡過夜以免產生太多細菌。

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