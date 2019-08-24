特朗普反擊　向5500億中國貨品再增5%關稅

中美貿易戰進一步升級，中國周五（23日）公布對750億美元（5850億港元）美國貨，分批加徵5%至10%關稅後，美國總統特朗普在美股收市後反擊，宣布原定9月1日起向3000億美元（約2.34萬億港元）中國貨徵收的10%關稅，調升至15%；而原定10月1日起向2500億（約1.95萬億港元）中國貨徵收的25%關稅，也進一步調升至30%。



特朗普在Twitter發表措辭強硬貼文，指中國和很多其他國家多年來一直在貿易、盜取知識產權等方面佔便宜，導致美國每年從中國損失數千億美元，而且情況就像無底深潭般看不到盡頭。他指過去的美國政府容許中方遠離公平與平衡貿易，已經成為美國納稅人的巨大負擔。



特朗普指自己作為美國總統，不能再讓這種事情發生，本着實踐公平貿易的精神，必須平衡非常不公平的貿易關係。他又提到中方周五不應宣布向美國貨再加徵關稅的反制措施，形容是出於政治動機。



中美貿易戰開打，全球震動，即上東網專頁

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