探射燈：高溫浸泡過久　恐生致命毒菌

近年流行木耳減肥法，網上更流傳木耳具清理腸道、降血脂等功效，吸引不少人食用。惟木耳浸泡過久，有機會孳生細菌產生毒素，去年浙江有女童吃下浸泡2日的木耳後食物中毒，全身換血4次加上持續洗血後，仍因多重器官衰竭而性命垂危。



負責治療該名女童的醫生指，在室外高溫環境下浸泡木耳過久，有利「椰毒假單胞菌」生長及產生「米酵菌酸」毒素。他更指，該毒素即使經高溫烹煮都不會受破壞，死亡率超過50%。去年安徽亦有男童吃木耳炒蛋後，肚痛、口吐白沫，搶救失效死亡。



註冊中醫師李漢威指，木耳屬菌類，「放得愈耐，種得愈多菌。」他建議，木耳一般浸泡2小時至軟身已足夠，若要隔夜浸泡，應存放於低溫環境。他續指，木耳屬性較濕，患有關節痛人士不宜食用。香港中醫師公會會長關之義亦指，木耳本身沒有毒素，性質溫和，有活血祛瘀的功效，有助產婦產後排除體內惡露，孕婦、容易出血的患者則不宜食用。

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