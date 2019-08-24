探射燈：排鉛珍品含鉛　多食壞腦腎損

木耳、雪耳及雲耳等乾貨菌類近年被標榜為健康珍品，惟東網委託專家檢測發現全部樣本含重金屬，有樣本鉛含量達上限70%，汞（俗稱水銀）含量則接近上限90%。內地不時有人進食木耳後中毒，醫生指，重金屬可在體內積少成多，長年吸收可影響兒童發育及影響神經系統等。



東網將12個分別從各區街市購得的木耳、雪耳及雲耳樣本，交予專家進行重金屬檢測，並將各樣本浸泡於清水中，每隔4、8、12、16、20及24小時抽取水樣本，檢測其重金屬釋出濃度，結果發現所有樣本都攙雜鉛及汞。



以本港將實施的《2018年食物攙雜（金屬雜質含量）（修訂）規例》標準，食用真菌的鉛及汞上限分別為1及0.1ppm（百萬分率），檢測結果顯示，在北角街市購得的雲耳樣本，在浸泡16小時後，鉛含量達0.72ppm，為上限的逾70%；從旺角購得的木耳樣本，在浸泡8小時後汞濃度達0.09ppm，達上限的90%。



香港高等教育科技學院兼職講師（科學）梁浩文博士指，環境污染嚴重，菌類在生長期間已受污染，含有的重金屬恐影響健康，建議購買時了解貨物來源，以及留意生產日期。梁指，結果顯示樣本要浸泡長時間才可以完全釋出重金屬，故不建議即浸即用。



「木耳係排鉛食物喎，竟然驗到有鉛都幾震驚！」家庭醫生關嘉美指，重金屬可聚積體內，長遠影響人體健康，如吸入過量鉛可致小童發育不良及影響神經系統，嚴重者可出現貧血甚至會引發癲癇發作等；而水銀中毒則可致口腔潰瘍，會出現惡心、嘔吐及腹瀉等，攝入大量水銀可導致腎功能損傷，長期攝入亦可引致麻痹及記憶力下降等。



食安中心發言人指，由2016年至今年7月，共抽取超過170個木耳樣本作化學及微生物測試，全部樣本通過檢測。中心提醒市民，浸泡及烹調木耳前應先將表面清洗乾淨，一次不泡發過多，如需泡發過夜，應放入雪櫃內，若發現異樣、黏液產生或有異味便要棄掉。



立法會食物安全及環境衞生事務委員會主席郭家麒指，當局既已收緊食物中的重金屬標準，理應主動抽查及以新標準去重新評定曾進行的檢測數據，若有樣本的重金屬濃度超過新標準則要主動公布，讓市民了解食物安全風險。

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