Dr.東：羽毛球雙打易傷眼　應佩戴運動眼鏡保護

羽毛球是普及的運動，但不少人或會忽略當中受傷的危險性。28歲的阿方(化名)3年前與隊員進行羽毛球訓練時，不小心被隊友的球拍擊傷左眼，不但傷及眼睛的玻璃體，視網膜亦受損，要進行手術始可保存視力。眼科專科醫生表示，不少市民認為足球、拳擊及野戰槍擊等運動容易傷眼，但其實羽毛球所帶來的損傷同樣不容忽視，建議運動時應佩戴適合的運動保護眼鏡，又提醒運動期間一旦傷及眼睛，應立即求醫檢查，及早治療，有助減輕病情。



香港眼科學會會長及展覽籌委會主席葉佩珮表示，在美國而言，導致眼睛受傷的球類活動包括籃球、冰上曲棍球及槍擊等，但東南亞國家普遍喜歡打羽毛球，單是馬來西亞便有2/3人因羽毛球導致運動損傷。早前亦有報道，指北京一間醫院在2011至2017年接收了85個羽毛球傷者，年齡介乎15至65歲，發現80%人於雙打時眼睛受傷，當中60%是被隊友弄傷。



阿方自小喜愛打羽毛球，在一次羽毛球訓練期間，被隊友的無心之失，擊傷左眼。葉診治阿方時，見他左眼充血，待血液沉澱後，檢查顯示他的左眼出現晶體變白及玻璃體出血等問題，手術時更發現他的視網膜受損，情況並不簡單。葉為阿方進行3小時的手術，包括切除玻璃體、修補視網膜、摘除白內障及植入人工晶體，才能保存視力，否則一旦延醫，分分鐘致盲。



葉佩珮說，眼睛受傷可大可小，輕則可以是眼角膜受損，病人會感到痛楚和流眼水，重則會傷及眼球組織，或有機會導致眼壓增高、青光眼及晶狀體爆破等。即使進行視網膜修補手術後，平均也要6至8星期才能回復受傷前的正常視力，因此做運動時應好好保護眼睛，佩戴特定的運動眼鏡，才不致令眼睛受傷。



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