網民熱話：港媽要求餵仔食飯　空姐禮貌回擊：食完自己餵

今時今日，機艙服務員都要做埋父母嘅職責？近日有空姐在飛機上遇到一名無理港媽，要求為小朋友提供餵食服務。身為人母，分內之事要人代勞，讓事主非常無言：「唔識教就唔好生」。



事主近日（19日）於Facebook專頁「空姐旅行的光與影」發布貼文指，該名港媽先要求提供餵食服務，但小朋友看上去7歲左右，早應懂得自己進食。事主又表示本身有規定「不能餵客人吃飯， 即使不能自行吃飯的病人也沒例外」，更何況可自行進食的小孩子，於是友善拒絕後便返回工作。



誰知一回到餐車，太太再度召喚事主，並要求：「佢食唔到呀，你幫佢切開」。但食物在飛機上早已被氣流震散，根本毋須再切。港媽隨後又補充：「切粒得㗎喇」，讓事主十分氣結，心想：「太太，難道你仲想切魚片起骨嗎？」、「飲奶啦！7歲都唔識食就唔好食！」「呢啲阿媽當初點解要生仔？ 唔識教就唔好生。當初射埋牆算罷！」事主最終沉住氣表示，基於衞生理由不會提供服務，並請港媽「食完自己個餐可以餵番你個小朋友」



貼文發出後引起眾怒，有人斥港媽「都係有病」；亦有網民轟港媽甚麼都假手於人，「不如做代孕算喇，學咩人做人媽媽？」亦有人安慰事主：「飛機上的趣事當作一種人生百態」，勸事主不必動氣。



網民有話說

Tiffany Yeout：個個都有呢位太太嘅無理頭要求就大鑊了

ALan Chow：香港客係最麻煩嘅頭三位

Toddy Lake：幫你養埋好冇？



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