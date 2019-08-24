修例風波：楊潤雄稱會收集罷課數據　是否處罰由校方決定

反修訂《逃犯條例》風波持續發酵，多個學生組織計劃9月發起罷課。教育局局長楊潤雄今早(24日)在電台節目表示，不會評估將會有多少學生以不同方式表達意見，但當局態度清晰，就是學校並非表達政治訴求的地方，罷課會令學校運作受影響，包括課程進度、師生和同學之間關係出現分化及對立等。



楊承認，現時香港發生的是大事，很多身處當中的人有強烈看法，無論老師或學生都對政治議題有個人立場，他們或許想表達，或有事情不明白想討論，所以學校需要考慮如何處理，當局沒有規定學校一定要處罰學生，或用任何形式處理，會由學校按校本政策處理。他重申，學校是一個「容許犯錯」的地方，未必一定要處分，而是循循善誘。



至於會否要求學校提交參與罷課的名單，楊指當局需知悉全港學校有沒有出現罷課，或者規模有多大，會問學校是否有很多人缺席，但不會問誰人缺席，亦強調不是秋後算帳。教師罷課方面，他指教師有專業責任，必須以學生福祉為依歸，教育局不容許亦不贊成教師罷課，校方會依照校本政策處理參與罷課的教師。