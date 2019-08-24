修例風波：港鐵彩虹至調景嶺站中午起暫停列車服務

【12:00】建設銀行九龍灣及觀塘分行於早上11時30分至下午1時暫停服務。



【11:45】因應觀塘區下午有公眾活動，來往九龍灣港鐵站與Megabox的穿梭巴士將於下午1時暫停服務，直至另行通知。



修訂《逃犯條例》風波引起的集會遊行不斷，今日(24日)再有市民於觀塘發起遊行由駿業街遊樂場出發，遊行至零碳天地對出空地。港鐵今宣布，因應觀塘區有公眾活動進行，觀塘線列車服務將作出調整，以保障乘客及員工的安全。



港鐵指，有關安排由今天中午12時起實施，觀塘線彩虹站至調景嶺站之間，列車服務暫停，觀塘線九龍灣至藍田站之間各車站，亦會暫時關閉。觀塘線黃埔站至彩虹站之間，則維持正常列車服務。



港鐵解釋，經檢討過去數星期公眾活動的情況，並進行仔細的風險評估，在與警方及運輸署商討後，考慮到同事、乘客及鐵路設施的安全，決定暫時停止相關路段的鐵路服務，並關閉部分車站。乘客如欲前往相關地區請預早計劃行程，並考慮使用其他交通工具。



觀塘遊行發起人劉穎匡批評，港鐵於遊行前提早封站及安排列車局部停駛，做法離譜，明顯打壓市民參加合法及和平集會的自由，他指遊行已獲警方發出不反對通知書，認為港鐵安排會令遊行人士難以出席或於遊行結束後離開，擔心遊行人士的安全受影響，正聯絡警方商討如何加強疏導人流。