豬瘟致鮮肉價升至50年高位　陳肇始料貴價持續

非洲豬瘟肆虐內地，影響內地活豬供港量下跌，活豬拍賣價日前升至每擔4400多港元的50年歷史高位。食物及衞生局局長陳肇始表示，以現時的大環境而言，恐怕供港活豬量少價高情況將會維持一段時間。



陳肇始今早(24日)發表網誌，提及內地今年上半年的整體活豬存欄量，同比下跌了15%，意味供應將在一定時間內持續下跌。同時，豬肉價格亦隨之一直飆升，她引述報道指內地全國生豬平均價在近期升至每公斤24.7港元新高，較今年初大幅升近80%。



陳表示，內地已相繼推出增加生豬供應和穩定價格措施，包括國務院剛公布的5項舉措，及廣東省12個部門早前聯合出台的《促進生豬生產保障供應十條措施》以保障整體豬肉供應，亦特別保障港澳生豬及產品供給穩定和安全。但她指，相關工作並不會一蹴而就，以現時的大環境而言，恐怕供港活豬量少價高的情況將會維持一段時間。



陳又指，過去一年當局與內地部委和各單位密切聯繫，共同應對豬瘟疫情和保障活豬供應，她期間曾兩度與海關總署署長會面，交流非洲豬瘟防控工作和轉達香港業界希望提高活豬供港數量的期望；同時與各地專家討論，研究一旦非洲豬瘟個案在港發生時，銷毀豬隻的範圍以及屠房是否需要完全暫停運作等；當局亦與本地活豬業界多次會晤，交流如何配合做好各項防控和應對工作。另外，漁護署自今年1月起禁止養豬場餵飼廚餘，提升本地養豬場的生物保安以減低病毒傳入的機會。