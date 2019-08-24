修例風波：港鐵獲發禁制令　法庭印章串錯字

因應反修訂《逃犯條例》示威愈演愈烈，港鐵昨(23日)獲法庭批出臨時禁令以保障鐵路運作不受影響。港鐵今(24日)公開有關臨時禁制令的蓋印副本，相關印章卻串錯英文字，將高等法院的英文名稱「High Court」，串錯成「Hight Court」。港鐵回覆查詢時表示，初步理解串錯字不影響禁制令的效力，並建議傳媒向司法機關查詢。



大律師兼立法會議員陳淑莊亦有留意到相關禁制令副本上的印章出錯，她認為初步應該不影響禁制令的效力，未必會即時作廢。



法政匯思成員、大律師楊嘉瑋表示，法院頒出的判詞偶然亦有串錯字情況，但法院使用的章印串錯字的情況則未見過。他認為，相關出錯只是屬於失誤，法院未必會將該份印章串錯字的禁制令視為無效。



香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強形容，相關錯誤令香港被「貽笑大方」，認為法院有責任確保其發出的文件準確無誤，又指外界認為法院是香港精英聚集的地方，相關人員的英文水平理應是全港最好，他質疑相關串錯字的印章以前亦有使用過，為何多年來沒有被發現出錯，批評法院辦事態度不認真，得過且過，「好似由上至下都合埋眼做嘢，語文水平一蟹不如一蟹。」