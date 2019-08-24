第5任澳門行政長官選舉　明於東亞運體育館舉行　

第5任澳門行政長官選舉將於明日（25日）早上10時於東亞運體育館（澳門蛋）舉行，澳門行政長官選舉管理委員會成員今日（24日）到場巡視準備情況及綵排流程。選委會提醒任何人士於選舉投票日，均須遵守《行政長官選舉法》有關規定。



選委會主席宋敏莉表示，選舉工作安排及場地已準備就緒，選務人員亦已反覆試練工作流程。選舉日將採用新識別系統，首次以人面識別辨認進入票站的選委，於0.5秒至1秒間完成簽到程序並入場，較以往靠掃條碼等入場方式節省人手，同時即時收集到場選委的人數，依法確保在選舉開始前有至少3分之2的選委出席。



選委會早前表示，選舉活動須按照《行政長官選舉法》規定，包括選委會委員不得在投票站內及其運作的建築物外100公尺範圍內，透露其已作的投票或投票意向；任何人士不得以任何藉口，迫使其透露已作的投票或投票意向；在投票站和其運作的建築物的周圍內，包括其圍牆或外牆上，均禁止作任何選舉宣傳。另外，出席的選委會委員於選舉當日早上9至10時，帶同澳門永久居民身份證及《投票權證明書》，以作行使投票權。