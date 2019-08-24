修例風波：警購內地防暴護甲　提升防禦保障警員安全

警方鑑於近期連串警民衝突防暴護甲損耗大增，加上示威者使用的武器更具殺傷力，為了保護前線警員的人身安全，據悉警隊早前向內地訂購大批輕便及靈活使用的防暴護甲，首500套已運抵香港，並分發給新界南、東九龍及港島三大總區的衝鋒隊使用，並已有警員率先試穿。



據了解，該款防暴護甲由廣州一間科技公司開發，防護組件包括前胸、後背、上肢、下肢及手套，每套售價5000港元。據介紹，該套防暴護甲與防彈衣結合為一，集防刺、耐衝擊、阻燃、防彈等功能於一身。另外，護甲前胸後背放置防彈層，具有防護面積大、防護性能高、重量輕等特點，能有效保護全身，裝備採用的物料亦無毒，對人體無自然傷害。



此外，該防暴護甲由防暴層、阻燃複合層、防彈層及緩衝層組成，防暴層採用高韌材料製成，能抵禦100焦耳動能打擊，阻燃複合層由多種材料組合而成，阻燃能力良好，防彈層更可抵擋由一般手槍發射的子彈，緩衝層則有緩衝及吸收衝擊力的功能，提高穿着舒適度。



該套新裝備的總重量近8公斤，相較沿用的護甲更輕，可有效提升防暴警員的防禦能力及運行速度。據知相關產品供應內地解放軍、武警及公安外，更出口至亞洲多個國家及地區。