政Whats噏：熄咪惹不滿　黃碧嬌被提不信任動議

現屆區議會已嚟到尾聲，即將換屆，大埔區議會主席黃碧嬌今年四月先接任主席，估唔到主席寶座坐咗四個月多啲，就已被當區多名民主派區議員提出不信任動議。事緣當區民主派區議員早前要求喺區議會大會討論《逃犯條例》修訂事宜被黃拒絕，佢哋就因不滿黃嘅決定同埋黃曾喺會上多次熄咪，唔畀佢哋發言，所以就提出動議。黃回覆話，反對派唔信任佢都好正常，認為佢哋提動議如符合會議常規都會批准討論喎。唔知到時開會會否火花四起呢﹖



話說大埔區議會前主席張學明早前退下火線，由原本已為大埔區議會副主席嘅黃碧嬌「升呢」接任。可惜黃接任不久，就面對由立法會蔓延至全港各個區議會嘅修例風波。早喺六月，大埔區議會多名民主派區議員去信黃，要求喺區議會討論修例事宜，包括警方施放催淚彈同開槍是否涉違規行為。黃原本都「開綠燈」，不過之後就轉軚，拍板決定唔批准作相關討論。



喺四月曾與黃碧嬌角逐區議會主席嘅大埔區議員任啟邦，近日聯同當區其他民主派區議員區鎮樺、關永業等去信黃，指不滿黃喺上月區議會大會上，拒絕佢哋多份符合議事規則嘅動議，包括要求撤回修例等，又曾多番熄咪唔畀議員於會上討論「黃碧嬌式主持風格」，原本當日已向黃提出不信任動議，不過就被指「未有在十個工作天內提交動議」而被拒，所以日前就正式去信黃，要求喺下月5日大會討論同表決不信任動議。



該封信件亦列明不信任動議內容，直指黃碧嬌「表現惡劣」、「缺乏作為主席應具的能力」，「無能力再擔任大埔區議會主席一職」，而動議人及和議人分別為當區區議員任萬全同周炫瑋。而當區多名民主派區議員亦要求警方到區議會交代於當區處理示威嘅手法等事宜。



黃碧嬌就話，民主派今次提出動議符合會議常規中提動議嘅預告日數要求，由於下月會議係現屆區議會最後一次大會，為處理民生相關議程同撥款，不信任動議或會排喺議程最後討論，屆時將由當區區議會副主席主持討論，佢就會避席，至於是否邀請警方到區議會交代就要再決定。雖然被提不信任動議，黃就話都冇特別唔開心，但就質疑民主派唔願意聽其他聲音，如果唔迎合佢哋就會有意見，又直言「反對派喺政治上不信任我好正常」，會以會議常規辦事喎。