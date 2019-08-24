司警拘港人慣犯　涉6月搶劫強姦案

犯案纍纍的搶劫、強姦慣犯姓臧的香港男子，去年出獄後不知悔改，6月持刀搶劫三盞燈附近時裝店掠走2萬多元財物，期間更指嚇女店主裸露上身企圖強姦，女店主奮力抵抗未有失身，疑人事敗逃走並將利刀等丟棄咖啡室廁所，隨後離開澳門，至前日再次入境時被捕。



疑人姓臧，43歲，香港人，報稱任職水吧員工。司警表示，有人過往在香港及內地涉及多宗搶劫、強姦及非禮案，最近一宗案件於去年刑滿出獄。案情顯示，6月25日下午4時許，光復街某時裝店內，當時臧某持利刀入內，指嚇看舖的女事主交出現金財物，事主將4千元現金及電話、相機等交給對方，惟有人疑對二十多歲事主起色心，以刀指嚇對方脫去上衣，事主祗能就範，臧某將刀夾在兩腿之間，並鬆下事主鞋帶試圖捆綁其手腳。



事主見狀隨即奪去利刀，奮力推開臧某，光著上身欲衝出門外求救，力氣較大的臧某一把將事主拉回店內，拖入廁所按壓地上，臧某奪回利刀並割傷手部，再次指嚇事主不准離開，否則「殺死你」。臧某退出門外，事主隨即將反鎖廁所門，約十分鐘後察覺外面沒有動靜，整理好服飾並報警。送院檢驗證實頭部及雙手受傷。



約一小時後，治安警在羅利老馬路某咖啡室廁所，發現染血的紙袋，裝有利刀、相機、錢包及電話等，經事主指認證實為作案兇器及贓物。



司警經翻查“天眼”系統鎖定目標，發現有人作案後乘巴士到祐漢街市購買新衣服換裝，再乘巴士到外港碼頭附近娛樂場賭博，贏得五千元後經外港碼頭離開。至前日經氹仔碼頭入境被截，有人承認作案。臧被落案起訴搶劫及強姦未遂移送檢察院偵辦。

