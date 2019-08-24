批《蘋果日報》侮辱褻瀆國慶　官媒：已成香港之恥

內地官媒再次點名批評香港《蘋果日報》「有毒」，指《蘋果》報道美國總統特朗普宣布對中國加關稅時，竟以《10.1贈慶 特朗普宣布向所有中國貨再加5%關稅》作為標題，狠批《蘋果》不惜嘲諷侮辱褻瀆國慶，對美方攻勢彈冠相慶，早已成為香港之恥和亂港的源頭。



文章指出，《蘋果》記者在香港警察總部記者會上，惡意阻撓內地記者陳曉前採訪，「同行刁難同行」，足見其記者是「立場先行」，新聞操守的淪喪；又批評《蘋果》平日習慣用有色眼鏡看內地，「添油加醋、煽風點火」從不錯過。



文章又指，自香港反修例風波開始以來，《蘋果》更以「新聞自由」為名，行「反中亂港」之實，歪曲阻攔警察執法，甚至在特首媒體見面會上高喊：「林太，你甚麽時候會死？」炮轟《蘋果》是「無節操的港媒」，早已成為香港之恥。



文章認為，新聞報道秩序也是社會秩序的重要部分，目前無良媒體大行其道，香港要止暴制亂、恢復秩序，除了對施暴的「黑衣人」繩之以法外，亦不能對製造媒體界「黑色恐怖」者聽之任之，絕不能容忍「無冕之王」成「無恥之徒」。