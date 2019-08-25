修例風波：麗晶花園居民不滿改密碼圍管理處　警介入出胡椒噴霧

【02:30】在場街坊要求管理公司高層早上時半交代事件，否則下月罷交管理費。



【02:25】一名自稱公民黨人員的梁姓女子表示，有兩位被捕街坊被送往牛頭角警署後感到不適，被送往聯合醫院，譚文豪前後探望。



九龍灣麗晶花園居民據報因為管理處突然更改大門密碼，管理員又阻撓穿黑衫的住戶入內，昨日（24日）下午開始包圍屋苑管理處，警方今日（25日）凌晨時分一度介入，有消息指至少3人被帶走，更出動胡椒噴霧驅趕，目前管理處仍聚集不少街坊。



警方在今日凌晨零時左右到達現場，有街坊不滿警方介入事件起哄，其後警方制服並帶走一名男子，街坊要求高呼「放人」，警員則分隔在場人士，其後更施放胡椒噴霧。立法會議員譚文豪及其他市民被警員胡椒噴霧的噴中，需要即場用水清洗。消息指警方最少帶走了3名男子。



警方於大約凌晨1時左右離開，但大批居民仍然包圍管理處，與職員理論。



今次事件起因，是因為麗晶花園居民不滿管理處大門密碼被洩漏為由，突然更改密碼，更有指保安員阻止穿黑衣的而密碼又要周一（26日）才發放，期間居民只可用匙卡或住戶證才能進入大廈，不少用慣密碼出入的居民因而不滿。