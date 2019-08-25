修例風波：智慧燈柱每支約68萬　至少8支受損

觀塘遊行的其中一個不滿是區內安裝智慧燈柱惹監控疑雲，昨日遊行途經的多支智慧燈柱成為示威者攻擊目標，九龍灣常悅道有整支智慧燈柱被推倒，亦有最少八支智慧燈柱被劃花或「肢解」，區內街燈亦無幸免遭不同程度破壞，現場滿目瘡痍，漆黑一片。



立法會文件顯示完整裝置可使用智慧燈柱每支約六十八萬元，政府資訊科技總監辦公室回覆指，撇除安裝費，單是燈柱每支造價約為十四萬元，重申燈柱涉及三項私隱問題的功能已停用，只收集交通氣象等城市數據。



昨日觀塘區遊行期間，一批示威者偏離路線到九龍灣常悅道破壞智慧燈柱，他們用電鋸鋸斷智慧燈柱底座，又合力用繩索拉扯，一小時後整支智慧燈柱倒下，示威者衝前貼抗議標語，並拆開燈柱內的裝件破壞，又用膠水堵塞燈柱上匙孔，開電箱剪斷電線，噴上示威標語。



記者目測該區至少有八支智慧燈柱遭不同程度的破壞，附近街燈也受牽連，入夜後該路段一片漆黑。過程中有示威者「肢解」智慧燈柱，從裝置中找出一個「BLE Locater Model：SPLD01」的USB，質疑為內地廠商生產作監控之用。



資科辦澄清，該裝置是智慧燈柱內藍牙發射器，由物流及供應鏈多元技術研發中心研發，發射器上印有的TickTack Technology為本地中小企，並非內地企業，負責安裝藍牙發射器。警方嚴厲譴責示威者暴力行為，又指破壞智慧燈柱是刑事毀壞政府公物，罔顧市民及道路使用者的安全。