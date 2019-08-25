東方日報A1：肢解智慧燈柱　掟汽油彈縱火

觀塘遊行再演變成示威者堵路、破壞公物，更由街頭打入商場，爆發跨區警民流血衝突！港鐵昨自廢半條觀塘線服務後，激起遊行人士不滿，遊行後即展開大規模堵路、包圍警署行動，令東西九龍區交通陷癱瘓，期間有人以電鋸鋸斷常悅道的智慧燈柱。警方派出大量防暴警及速龍小隊展開清場行動，示威者以磚頭等雜物還擊，至少兩度向警方防線投擲汽油彈，警方隨即發射催淚彈、橡膠彈、布袋彈及胡椒球槍還擊，並追捕示威者至德福廣場，雙方再度開戰。觀塘騷亂在傍晚時分平息後，示威者再先後移師至黃大仙及深水埗，與警方爆發激烈衝突。



反修例人士認定智慧燈柱會竊取公眾私隱，昨發起觀塘遊行，重申反修例的五大訴求外，亦表明會「認識智慧燈柱」。遊行昨午一時卅分在駿業街遊樂場起步後，直奔至終點九龍灣零碳天地，期間有人揮舞港獨旗、美國旗及黑紫荊旗。不過，遊行人士未有散去，反轉到附近牛頭角警署對出的偉業街聚集，並搬運竹枝及水馬等雜物堵塞偉業街，警方則派出大批全副武裝的防暴警察築起防線戒備。



至下午三時許，逾千示威者在偉業街一帶聚集，部分人到常悅道拆開智慧燈柱，甚至以電鋸將整支燈柱鋸斷。一小時後，有人向警方不斷擲石頭，警方舉黑旗警告不果後，迅即施放催淚彈，數十名手持胡椒球槍的速龍小隊衝出突襲，而示威者撤退期間兩度向警員投擲汽油彈，其後兵分兩路，一邊退至九龍灣德福廣場，另一邊則沿偉業街往觀塘方向撤退。



防暴警追捕示威者至德福廣場平台時，數個汽油彈突然爆開，速龍小隊舉起長槍戒備，警告示威者不要擲汽油彈及不要破壞公物。示威者撬起坑渠蓋及吹風機等圍成路障，雙方在平台的戲院門口對峙期間，速龍小隊突舉槍前進，發射多發胡椒球彈。



至於另一戰線的偉業街，防暴警推進至啟福道天橋底，有示威者在天橋上向警方投擲雜物，速龍小隊向天橋多次開槍。至傍晚六時許，警方不斷施放催淚彈、橡膠彈及布袋彈，終將示威者驅散出觀塘。期間，一名男示威者疑被射傷眼部，需送往聯合醫院救治。截至傍晚六時半，有五男一女送往聯合醫院，其中一名男子情況嚴重。



示威者離開觀塘區後卻不肯散去，分別由觀塘道及牛頭角道步行至彩虹站，再乘港鐵至黃大仙站集結。至晚上八時，數百名示威者突湧出龍翔道堵路，迅即癱瘓交通。防暴警及速龍小隊約半小時後到場，警員在黃大仙中心施放催淚煙，並展開清場行動，多人被制服，部分示威者則逃入附近屋邨，至深宵仍未散去。



至晚上十時，部分示威者由黃大仙乘港鐵至深水埗站，並設置路障佔據欽州街近西九龍中心一帶。期間，有持刀男子未知何故衝上前欲追斬示威者，幸被及時制止；其後警方繼續驅散示威者。



此外，是次觀塘遊行發起人劉頴匡晚上被警方以非法集結罪拘捕，另有十七人被扣查。



政府對示威者的破壞及暴力行為予以強烈譴責，警方將嚴正追究所有違法行為。



更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：

http://orientaldaily.on.cc/

