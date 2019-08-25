我有正能量：心導歷遊　社區導賞員領航遊覽另類社區

香港人旅行無數，不少人更稱呼其他國家為第二個家，反而回到自己「真正的家」卻有一種莫名陌生感。有社企培訓殘疾人士成為社區導賞員，由他們領航，帶領大眾走入日常不留意的一角，同時認識平常未了解的一群人。



「我哋希望今日用慢活嘅方式去欣賞社區。」說罷，呂永強（阿強）便走入荃灣一個商場，大夥兒在他龐大的身軀引領下緩慢前進。身體狀況雖令他步履蹣跚，行程中卻沒有半點悶場，他與在旁拿着手杖、自稱「3隻腳1隻手」的何錦聖（Ranger）你一言，我一語，大放笑彈。突然，一陣垃圾味傳來，以為是走錯路，其實是沒路可走，因為這是區內僅有而隱匿的無障礙通道，市民鮮會經過，卻是殘疾人士穿梭社區的必經之路。



19歲那年，阿強不幸中風，致左邊手腳未能如常行動，當時他剛升上中六，要預備高考課程，身在醫院的他還催促父母為他帶書，臥床溫習，至後來連拿水杯的氣力亦失去，始發現身體已經回不去，「老師話按本來成績可以做營養師，中風後就咩都冇晒。」



營養師的夢沒了，他後來做過文員、銷售員等，卻發現並不適合。他在偶然下接觸到導賞員的工作，從設計路線到表達方式，都可加入自己的創意，是過往從未有過的體驗，「室內室外兼備，又可以同人溝通，幾適合自己嘅性格。」難得找到興趣，他努力填補自己的不足，中風後記憶力變差，便把筆記寫在便利貼上，再反覆地唸，貼紙貼滿房門口；實地試行後略嫌生硬，更索性推倒重來，嘗試用場景入手。



由社創基金資助成立的社企心歷遊，現時共有3名殘疾導賞員，另有3人正在培訓。導賞路線由導賞員自訂，再由團隊優化，希望讓殘疾人士自己主導，以第一身講解自己熟悉的地方，打破社會對他們的既有想法。現時路線有沙田與荃灣兩區，未來打算擴展到深水埗、北角、元朗等社區。



心歷遊創辦人李博是一名腦性麻痹患者，他希望殘疾人士藉導賞員的工作，建立溝通能力和自信，增加日後進入主流職場，找到心儀工作的機會，「我都曾經喺職場上兜兜轉轉，到依家終於搵到適合嘅工作。我想用自身經歷話畀同路人聽，每個人都有自己嘅價值。」



阿強熟練地帶大夥兒遊覽三棟屋博物館，天氣雖然炎熱，但他依然表現專業，從客家歷史以至建築物的一磚一瓦亦講解得十分清晰。每當有人發問，他都能自信滿滿回答，難怪他說：「呢份係第一份唔會兩個月內做到悶嘅工！」



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