網民熱話：護士「找多錢」憂醫生鬧　正義小朋友助解圍

雖然小朋友有頑皮一面，不過遇上不平事，其正義感可能超乎成人想像。近日有診所護士在網上講述一宗經歷指，同事找贖時疑找多錢而不知所措，在場目擊的小朋友竟在求診時，將目睹找贖過程直接告訴醫生，希望醫生不要怪責對方，行為令人感動。



該名護士在Facebook專頁「診所低能奇觀」發文稱，一名男子睇醫生後取藥，同事找贖後卻發現「找多咗$100」。於是嘗試喝止對方，「先生，你嗰度係咪多咗張100蚊紙呀？」但他只回答「無呀」便匆匆離開，期間一對坐在旁邊候診的母子目擊整個過程。



同事向坐在登記位的事主求助，「點算呀？佢就咁走咗，我應該係找多咗錢畀佢㗎」。事主嘗試令同事冷靜，「你數咗先呀，如果係少咗嘅，打番電話畀佢啦」。但同事無奈地回答，「佢肯定唔會還番畀我啦」。



在二人傾談後，該對母子亦進入診症室見醫生，出來後，小朋友望着其同事，母親見狀，就拍一拍小朋友膊頭：「唔好咁多事，人哋啲嘢關你咩事啫」。未幾，醫生便走出，問該名同事，「頭先你找多咗錢畀人呀？」同事大為愕然，「係呀，100蚊呀」。醫生指，「頭先個細路喺度講，佢係目擊證人，叫我唔好鬧你，係急急腳走嗰個叔叔有古怪。打得通佢電話嘅就同佢講，我哋有閉路電視啦。」小朋友的正義行為令事主大為感動，最後更強調，「小朋友，多謝你呀，我同事以後找錢都會小心啲㗎啦」。



網民對小朋友的正義行為大為讚賞，認為「比大人誠實」、「堅守良知」、「香港嘅呢一代真係善良勇敢到嚇親人」。亦有人批評母親指摘小朋友多管閒事是唔識教仔，「慚唔慚愧呀？」



網民有話說：

Anita Yiu：小朋友見義勇為

SiuBen Tong：小朋友嘅純真永遠都係最好

Ka Lam：小朋友好窩心，千祈唔好被媽媽改造呀！



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