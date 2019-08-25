修例風波：罷課令師生壓力大　張建宗指無好處

修訂《逃犯條例》風波演變成多場示威衝突，有人更鼓吹罷課。政務司司長張建宗今日(25日)發表網誌，指近日社會的對立情況，可能令部分學生感到緊張、焦慮、有壓力和不知所措，最令他難過及不安的是有人鼓吹罷課，指會破壞寧靜和諧的學習環境，對學校和師生造成巨大壓力。



他指，學校絕不是表達政治主張或訴求的地方，更不應成為政治角力的場地。任何成年人都不應該向仍在求學的孩子，灌輸某些政治議題的個人看法，甚或威逼利誘他們參與政治化的活動，把政治凌駕教育之上。罷課只會干擾學校的日常運作和剝奪學生的正常學習機會，將社會崩緊氣氛延至校園，影響學生學習情緒，對下一代的健康成長絕無好處。



張提到，學童會因立場和意見不一，或因為家人的職業和背景等，而在學校被仇視欺凌，強調對任何校園欺凌「零容忍」，呼籲各界以保護兒童為大前提，拒絕把政治爭拗帶入校園，而學校和家長亦要保持緊密溝通和合作，致力為學生提供一個安全和諧的學習環境，讓孩子可以專心上課。



至於政府提出構建「對話平台」，他指昨日(24日)已經與提出過相關意見的人士交流，務求與市民展開溝通時可以更有效、更多元化和更廣泛，重申會以最大誠意與各界坦誠對話，虛心聆聽，熱切期望社會回歸平靜。