社福機構地未盡用　羅致光冀私地計劃一地多用

第2期「私人土地作福利用途特別計劃」將於本月30日截止申請。勞工及福利局局長羅致光表示，目標是善用非政府機構的土地，為社會提供更多所需社福設施，不過絕大部分現時短缺的社福設施都有高度限制，不能往高空發展主要基於消防安全考慮，很多社福機構用地上的建築物都未能「地盡其用」。他提到，解決住房問題要多管齊下，如特別計劃能夠「一地多用」，便可在處理社福設施不足的問題外紓緩住房壓力，認為是一石二鳥。



羅致光今(25日)在網誌提到特別計劃的3個可供住宿選項，包括發展非牟利長者住屋計劃，在有安老服務的建築物之上興建長者住屋；青年宿舍計劃；以及過渡性社會房屋。就過渡性社會房屋的選項，羅指現時還未有先例在重建項目中加入過渡性社會房屋，不過如特別計劃項目內仍有可用樓面空間，發展過渡性社會房屋可以考慮，但政策上需處理建築成本及地價問題。



他續指，財政司司長已在今年財政預算案中預留20億港元，支持非政府機構興建過渡性房屋，現仍待運輸及房屋局擬訂具體安排及申請撥款，若時間上可配合，可能會是特別計劃中一地多用的選項，但因未有先例，政府暫未有既定政策處理地價問題。他指非政府機構如有意參與，可先提出建議，籌劃時間或許會長一些，但仍值得一試。