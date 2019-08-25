6賭牌2022年到期　賭牌問題勢成新特首最大挑戰

賭業堪稱是澳門的經濟命脈，澳門6個賭牌將於2022年同時到期，賀一誠提出五大政綱，矢言要變革創新，惟在賭業管理方面，並無提及博彩業賭牌發出數目，只是稱會依法監管有序發展。澳門立法會議員及學者指出，賭牌的變動對澳門社會及市民就業都影響甚廣，現時「3主3副」的賭牌到期後如何處理，各界均認為將是賀上任後的最大挑戰。



現時的賭牌批給(主牌)分別由澳門博彩股份有限公司、永利度假村(澳門)股份有限公司及銀河娛樂場股份有限公司獲得，而獲賭牌轉批給(副牌)者，則分別有金沙中國的附屬公司威尼斯人澳門股份有限公司、美高梅金殿超濠股份有限公司及新濠博亞(澳門)股份有限公司。6個賭牌將在2022年到期，賭牌分配何去何從的消息已甚囂塵上，有分析指雖然維持現狀機會較大，惟非博彩元素將佔更大比重，6間博企未必「坐定粒六」獲續牌；如最終發牌少於6個，適逢中美貿易戰持續，澳門勢成中美摩擦的「磨心」，估計美資博企續牌機會較低。



澳門政府早前曾表示傾向所有賭牌屆時重新進行競投，並正展開內部分析研究，即惹各界關注。有消息指賭牌到期後，較大機會的處理方案有2個，其一是「嚴格依法處理」，即由現時「3主3副」撥亂反正，只批出3個賭牌；其二是修改現行法例，容許發出3個以上賭牌，正式發出4至6個賭牌。亦有賭業人士建議進一步開放賭權，容許符合一定要求者領取營運執照，獨立經營賭廳業務，讓博彩發展更蓬勃。



不過，賀一誠公布5大政綱時，並無提及這個極受關注的賭牌數目問題，只謂希望博彩業管理層的本地員工比例再拉高，又指目前博企管理層的本地僱員佔75%，但向上流動有一定的「天花板」，即有一定的管理職位，若管理層職位額滿便難以向上流動。他又期望本地人員經過培訓後，佔博企管理職位的比例可以再拉高。



澳門時事評論員蘇文欣指出，處理賭牌問題當然是新一屆政府的重點工作，而坊間亦正討論經濟財政司司長梁維特會否留任，繼續籌備競投賭牌的工作，蘇說：「新人上場唔係太熟悉呢個範疇，會唔會有個熟手啲做會較理想？」他又表示，澳門80%稅收來自賭場收入，賭牌的變動連繫着社會、民生，影響甚廣。



澳門立法會議員區錦新指出，由於時間不多，若賭牌按現屆政府所說會進行公開競投，工作甚為緊迫，是新一屆政府需要急切處理的工作。而現時在博企從業人數超過10萬人，相信新一屆政府都會很謹慎處理賭牌問題。區認為賀一誠作為一個在立法會擔任主要職務的人，長期聽着立法會直選議員述說民生問題，理應對澳門所面對的問題有足夠的了解，只要肯認真為社會做點事，民生問題應該可以比現屆政府做得好。