賀一誠五大政綱　加強廉政及官員問責

第5任澳門行政長官選舉當選人賀一誠，今年4月正式宣布參選，他早前辭去立法會主席及議員身份等多項職務以符合參選資格，其後共獲得400名選舉委員中的378人提名出選。8月初，他在其競選辦公室網站公布5大政綱，包括提升公共治理水平、推動經濟多元發展、優化民生建設成效、加大人才培養力度及打造文化合作基地。



賀一誠的政綱倡議深化澳門的公共行政改革，提升公共行政的效率，包括加強廉政建設、提高公務人員服務意識，強化官員問責、推行政務公開以提升政府決策水平、推進法律體系建設加強行政與立法互相配合，維護司法獨立。



賀認為「有人的地方便會有廉潔問題」，早前在記者會上提及要樹立廉潔作風，表示若發現違規違法行為必須嚴懲。他指現時澳門公務員有逾3.8萬人，違規問題存在多年，所以要提高人的素質，在法律上加強管理，減少違規行為，減低司法壓力。



在優化民生建設方面，他提出要做好城市規劃，例如加快建公屋，研究構建合理的「夾心階層」置業階梯。他亦提到要加強人才培養，完善對人才選拔、歷練的機制設置及系統工作，拓寬青年發展空間，吸引人才回流等。他又提到澳門回歸20年以來，政府落實一國兩制做了大量工作，特別在澳人治澳，與中央關係方面做得十分好。



談及近期香港反修例風波，他直言港、澳關係密切，事件肯定會影響澳門經濟，如再不回復穩定，下半年會面對較大危機。至於會否擔心澳門出現香港的情況？賀不點名地說「鄰埠地區的問題，會引以為鑑」，又指「鄰近地區」的某一種行為已經令一國兩制「走樣」，觸碰到中央規定的底線，是任何國家都不允許發生的事。他又謂澳門暫時做得好好，未來要繼續加強教育，又稱澳門要將一國兩制行得更好更穩，讓台灣看到澳門一國兩制的成功。



另外，談及參選原因時，賀指發展粵港澳大灣區需要在法制上有銜接，他有19年人大代表、10年立法會主席和副主席的經驗，對澳門的情況有足夠認識，亦清晰了解有關法制，希望能夠透過自己的經驗令澳門與大灣區接軌，推動澳門的發展空間，不要只有博彩業。他認為，自己在行政方面較弱，但亦有足夠了解，強調政府不是「一個人做晒」，加上有很多工商界、基層朋友支持，所以決定參選特首。