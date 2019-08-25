港故：零收入拍片講文化差異　90後情侶：想觀眾反思

「嚟到重慶大廈，其實人人都好友善，只係你自己嚇自己。」Mario舉起自拍棍，對着鏡頭說。



今年24歲的蔡明孝(Mario)和25歲的郭巧瑩(Momo)，自言對生活很有看法，於是一年前開設網上影片頻道，放上自己拍攝的生活紀錄(Vlog)，題材包括香港文化、旅行和足球。



承傳和推廣香港文化



除了介紹少數族裔的聚集地重慶大廈，他們也曾到訪香港各區體驗不同文化，包括傳統的上海理髮店、爬龍舟、非洲鬢辮和清真寺等，「文化就好似一個地方嘅根，我哋想盡量令人記起，原來香港都有值得令人保留嘅文化。」透過他們的影片紀錄，Momo希望香港年輕一代，都能認識並繼續承傳本地文化。



他們亦會為每條影片配上英文字幕，把香港文化推廣到華語以外的地方。Mario指出，一段影片約花三天時間剪接，而翻譯成英文字幕也需用上三天，雖然負擔很重但他堅持：「好想將香港故事，分享畀更多人睇。」



嘻嘻哈哈以外的反思



現時本地的影片頻道以潮流、娛樂性為主，例如介紹吃喝玩樂的好去處或新產品「開箱」。然而，Mario和Momo認為影片應該指出一些社會問題，並道出自己的看法。例如在重慶大廈的影片結尾，Mario就直斥港人缺乏國際禮儀，習慣以一些代名詞稱呼少數旅裔人士，是非常不尊重的行為。



「我哋想觀眾睇完片會有所思考，而唔係嘻嘻哈哈就完。」Momo非常重視片段中的反思部分，即使可能會犧牲點擊率，或需付出更多努力去製作，她也堅決保持這種風格：「喺依家鼓吹娛樂化嘅環境之中，我哋想做有質素、教育意義嘅作品。」



冀成為全職YouTuber



目前他們的頻道約有40條影片、16000位訂閱者，收入則近乎零。Mario希望變為全職，讓世人知道「香港製造」是有質素、有他們的堅持：「除咗食玩買之外，我哋呢一代人有更高、精神上嘅追求，我哋一齊為呢個理念而努力。」



今集《港。故》用7分鐘，分享一對年輕情侶在追求物質生活以外、為夢想而努力的故事。



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《港。故》：東網每周專題習作，講故事、講香港人的故事。

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