修例風波：國泰機師疑遭內地禁飛　傳已被解僱

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，先後解僱多名參與反對修訂《逃犯條例》示威活動的員工，更在沒原因下解僱港龍航空公司空勤人員協會主席施安娜。有報道指國泰再度因社交平台截圖而解僱一名機師。國泰回覆指，不會就員工內部事宜作出回應。



報道指，該名被解僱的機師日前從美國回港時，被內地禁止飛越上空，最終由另一機師代替，並遭解僱。自反修例風波開始，國泰先後解僱多名員工，包括一名被控暴動罪的機師，又向員工發出工作指引，叮囑員工小心使用社交媒體。國泰更成為內地追擊的私人企業，民航局月初發出重大航空安全風險警示，要求國泰遵守三大要求，包括交出所有飛往內地和飛越內地領空的機組人員身份資料等。



另外，為表達不滿國泰解僱施安娜一事，有工會發起明日(26日)包圍國泰城行動。國泰重申，機場管理局已獲批的禁制令涵蓋國泰城範圍，任何影響國泰安全營運的活動，不但嚴重阻礙市民出行，亦會對顧客及員工安全造成威脅，同時破壞香港經濟及香港國際機場的聲譽，強調對於任何支持或參與非法示威、暴力或過於激進的行為，均採取零容忍態度。



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