立場新聞失電腦涉2.4萬項贊助交易　私隱署跟進

網上媒體《立場新聞》昨晚(24日)公布，一名負責處理會員和贊助資訊的員工，上周四(22日)遺失載有部分贊助人個人資料的手提電腦，初步點算涉及約2.4萬項贊助交易紀錄，主要包括贊助人姓名、贊助金額、電郵三項資料，當中部分資料包括贊助人地址、銀行戶口號碼和電話號碼，向所有受影響贊助人以及讀者致歉。個人資料私隱專員公署指，已收到相關通報，會展開循規審查。



《立場》在其Facebook專頁指，初步點算涉及23,967項贊助交易紀錄，當中16,472項紀錄涉及贊助人地址、37項有銀行戶口號碼、16項有電話號碼，不涉及信用卡資料。



《立場》指是次錯誤完全無法接受，亦反映過去處理個人資料安排極不完善，已向個人私隱專員公署通報，會盡快通知受影響贊助會員，同時會完善儲存贊助人個人資料的系統和制度，確保不會再發生類似事件。



遺失資料的員工由即日起，暫不會參與贊助會員的工作，會員資料不會再存放在手提電腦。《立場》日後只會保留贊助人姓名、電郵、贊助金額３項資料，作統計及通訊之用。



對於同事遺失資料事件，總編輯鍾沛權表示難辭其咎，而他與同事正制訂一連串措施，避免重蹈覆轍，並衷心向受影響的贊助人以及讀者致歉。