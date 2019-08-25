修例風波：荃葵青遊行隊頭抵終點　防暴警荃灣內街巡邏戒備

【15:35】防暴警荃灣二陂坊及楊屋道內街一帶巡邏。



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【15:30】隊頭抵終點荃灣公園。



【15:25】一度有人將水馬搬出德士古道作路障。



【15:10】由於人數太多，部分遊行人士行出馬路。



【14:52】遊行出發。



【14:00】葵涌運動場約有數百人聚集。



修訂《逃犯條例》風波引發的遊行集會持續，有人於今日(25日)發起荃葵青遊行，惟警方一度只批准於荃灣公園舉行集會，經上訴聆訊後雙方始達成共識，警方已向遊行發出不反對通知書。遊行路線為今午2時30分在葵涌運動場集合，預計下午3時出發，沿經興盛路、葵福路、德士古道行人天橋、楊屋道、馬頭壩道及永順街，到達荃灣公園。



荃葵青集會及遊行發起人林啟康指，政府一方面要求與示威者對話，一方面警察又向示威者施放催淚彈，要求盡快落實五大訴求。另一統籌余藝明批評港鐵一連關閉數個車站，令交通混亂，示威者無從離開，罔顧安危。余憂慮港鐵封閉後令疏散混亂，呼籲示威者利用荃灣西多條巴士線離開。他們表示會在不反對通知書限定時間內結束遊行及集會，不擔心被捕。