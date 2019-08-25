政Whats噏：立會遭破壞財會加會告吹　盧偉國話工程界嗌救命

暑假近尾聲，但呢兩個月香港過得好艱難，大型遊行示威不斷，多次變成衝突收場，對經濟影響浮現。不過，受影響行業又點得一兩個咁少，今日(25日)就輪到立法會工務小組委員會主席、工程界議員盧偉國撻數字，似乎連工程界都嗌救命喇！



示威者嘅抗議活動遍布港九新界，唔少大型商場成為目標，就連旅客必到嘅香港國際機場都有不合作運動，示威連場的確嚇怕唔少旅客，好似旅遊業早就大呻訪港旅客大減，搞到酒店業首當其衝成為重災區，而其他同旅遊業有關嘅行業，好似零售、飲食等深受影響。



盧偉國就為工務工程批款做咗個簡報，話工務小組喺2018/19立法年度一共通過咗逾1400億港元嘅工程項目畀立法會財務委員會審批，但財會仲未批出嘅撥款超過700億港元，呢啲項目包括有涉款160億港元嘅T2主幹路及茶果嶺隧道工程、24億港元嘅橫洲公屋計劃工地基建、逾100億港元嘅葵涌醫院及威院等重建或擴建工程等，真係每一項都金額巨大。



其實財會原定7月加會，可惜立法會大樓喺7月1日受到衝擊嚴重破壞，搞到無法舉行會議並取消加開嘅財會，所以有超過700億元嘅工程項目即使過咗工務小組，都仲未過到財會。



盧偉國大嘆現時卡喺財會嘅工程項目都同民生有關，之前財會7月加會，有望以時間搭救盡快通過，避免民生同工程業界都受到影響，可惜立法會遭受破壞無法開會而粉碎咗呢個希望，現時惟有等到10月份復會。



雖然等多一個月多啲就到10月，但盧偉國好灰，話目前政治環境惡劣，根本無法樂觀面對，對於工務小組加咗會都未能令工程盡快動工，佢都話好無奈。佢補充，工程界嘅困難唔係今時今日先出現，而係幾年前拉布不斷已經造成影響，咁講法現時工程界咪雪上加霜？