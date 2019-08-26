大埔鷺鳥林逾千萬建行人路上蓋　環團憂影響生態

位於大埔廣福道的鷺鳥林曾被評為具特殊科學價值地點，亦是全港第二大鷺鳥林，兩年前該鷺鳥林曾遭破壞，令「巢破鳥亡」，如今再面臨危機。有大埔區議員建議於廣福道近運頭角里，興建一條長約七十六米的行人路上蓋，以遮擋雀鳥糞便，造價約為一千零八十萬港元。大埔區議會地區工程工作小組今日(26日)將審議有關建議。有環保團體擔心鷺鳥在該處棲息多年，工程進行期間或會對鷺鳥及附近生態造成影響，亦有議員擔心行人路上蓋落成後引伸的清潔及維修問題將難以處理。



康樂及文化事務署兩年前因有人投訴雀鳥糞便布滿行人路，派員到場修剪樹木，由於正值鷺鳥繁殖期，於樹上鳥巢棲息的幼鳥從高處跌下，導致幼鳥受傷及死亡。根據區議會文件，大埔區議員黃碧嬌於前年四月建議在大埔廣福道王肇枝中學至運頭角里一段行人路興建長約一百五十三米的「雨水走廊」，用作避雨及遮擋雀鳥糞便。



有關建議經多番修改，根據最新資料顯示，「雨水走廊」已改為「行人路上蓋」，位於廣福道近運頭角里一段路，長度縮短約一半，並會安裝上蓋排水管、排水溝、照明系統等，料前期工程費用為一百六十萬元。然而民政事務總署（工程組）於文件中指出，行人路上蓋有效闊度一般為二點五米，但廣福道部分路面的闊度並不足二點五米，認為上蓋工程效果不理想，不建議推展相關項目。



記者曾到廣福道和運頭角里一帶視察，該處樹上有不少鳥巢，於工程範圍一帶目測至少有十個，而路面、欄杆、路牌均布滿雀鳥糞便，傳出異味。該路段有不少市民經過，有人急步走過、有人撐傘行走，有觀鳥的市民則選擇經過運頭角里才停下觀賞。



香港觀鳥會高級保育主任胡明川指，鷺鳥林在大埔多年，居民已知道如何避開雀鳥糞便，質疑是否有必要興建行人路上蓋︰「如果大家已經接受到嘅話，唔起可能仲好過起」。她指出，工程完成後雀鳥糞便會跌在上蓋，政府需考慮如何清理上蓋的雀鳥糞便。而鷺鳥繁殖期為每年三至八月，建議興建、維修及清潔最好避開繁殖期，否則會騷擾鷺鳥。



大埔區議員劉勇威表示，民政事務總署已提出該處路面太窄，且工程需興建地基，將影響市民使用道路，而工程完成後清潔工人如何清理上蓋亦是需考慮問題，亦可能對市民造成不便。雖今日是審理前期撥款，但擔心「洗濕咗個頭」後會無止境「填氹」。



黃碧嬌認為，該路段有大量鷺鳥聚居，鳥糞氣味對行人造成不便，加上附近沒有避雨的地方，故建造行人路上蓋是唯一解決方法，否則只能讓食物環境衞生署多加清洗以癖除異味，行人亦只能舉傘遮擋鳥糞，十分不便。