為子女買書買極唔齊　家長使萬元準備開學呻吃力

距離開學只剩一星期，莘莘學子和家長均忙於為新學年作準備，不過有家長踏破鐵鞋、走遍多間書局，仍欠一、兩本課本未湊齊，子女開學後無奈要先向鄰座同學借用課本，而仍未購得的書本大多以課本與作業簿為多。有不少父母亦表示，每年要花數千港元甚至上萬港元購買新書非常「肉赤」，但為子女學習亦「無得慳」，只能在是否添購新校服去入手。



新學年下周一(9月2日)正式展開，在油麻地漢榮書局，雖然負責人上周稱家長大多已買齊九成新書，但昨日(25日)中午時分仍有不少學生和家長前來作最後衝刺。部分人帶同學校發出的書單，一次過抬走一整疊新書；亦有人早前已購買大部分課本，昨到書局補回個別欠缺的教科書和作業。



家長葉女士到書局為升讀中二的兒子湊齊新學年需要的教科書。她指，自七月底學校派書單起，已立即到書局買書，惟走遍三、四間仍未買齊，終在昨日買到剩餘的普通話課本。她又指今年共花了三千多元買書，較去年多幾百港元，「要一早準備定(開學使費)，平時自己食飯就慳多啲，主要留比阿仔洗。」



育有四名子女的家長歐女士大嘆每年籌備開學都非常吃力，指出往年全家開學開支逾萬港元，幸今年大女兒升上大學，開學洗費方回落至四位數字，「有部分書無改版嘅，佢哋都好乖，會用番家姐阿哥啲書，但作業就一定要買」。她昨日前往書局為子女購買餘下所需的書，但仍未買齊，需要再到其他書局尋找。



育有一對子女的張先生同樣指，自七月底起已開始為升讀中一的幼子「撲書」，但走訪四、五間書局仍欠其中一本，開學在即，料兒子唯有暫借同學課本使用，「教育局唔知做乜，出版商又唔知做乜，無理由啲書會唔齊㗎嘛！」他又指，一對子女單是購買新書洗費已耗七千多港元，連同校服等其他開支，今年全家為預備開學已花上萬港元。對於政府日前公布向全港中小幼學生派二千五百港元，張認為津貼「好過無」，但坦言當局花一年多仍未完成派發關愛共享計劃的四千港元，對今次派津貼亦不會寄予厚望。