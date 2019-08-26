修例風波：荃灣衝突中警員向天鳴槍　警方稱別無選擇下為之

今日(26日)凌晨1時30分，警方就昨日(25日)示威遊行，引發連串衝突及警方一度開槍示警交代詳情。警察公共關係科高級警司余鎧均表示，昨晚(25日)7時40分，大批示威者在荃灣二陂坊壞破一間麻雀館，撬開店舖鐵閘，破壞舖內閉路電視，繼而打爛玻璃，並向舖內職員及顧客爆粗指罵及言語恐嚇。示威者其後在附近一帶娛樂場所、餐廳及店舖進行破壞，情況失控。



其後，新界南總區衝鋒隊多名警員駕乘衝鋒車趕至眾安街，被在場逾百名示威者包圍施襲，用硬物敲打警車，並使用鐵枝、木棍、金屬路牌向到場數名警員施襲，亦有人向警員掟磚及其他物品，在危急、生命受到威脅及別無選擇情況下，有數名警員拔槍，其中一名警員向天鳴槍一響示警。



余表示那一槍無打中人，並認為該名開槍警員行為英勇克制；她又對示威者使用極端武力，批評他們的行為失去理智，予以最嚴厲譴責。



余指出，在昨日的示威活動驅散行動中，共有15名警員受傷。對於記者追問有拔槍警員踢開一名跪在地上的示威者，余解釋那是「自然反應」，強調警員是為了保障自己及市民安全。記者亦有追問當時警員為何舉槍指向記者，余表示其時情況電光火石，亦有記者站在示威者與警方中間，警員難以分辨示威者還是記者。