修例風波：水炮車登場　射唔郁路障

警方昨在荃灣驅散示威者時首次出動水炮車平亂，但首發不是以示威者為目標，竟是射向大河道路障，可惜也未能沖散，無奈只好繞道重返楊屋道，示威者見水炮車及裝甲車雙雙出動，沿楊屋道四散竄逃，水炮車再發射時只射向地面，恍如洗街。



大批示威者昨午三時後與防暴警察在楊屋道對峙，到五時多，兩架水炮車及一架裝甲車駛到場，水炮車逐步推進楊屋道，示威者開始後退。水炮車駛至大河道第一擊，便是射向路障，但未能沖散，要靠速龍小隊移開路障才能駛走。到六時四十五分，水炮車亦再次出擊，在楊屋道射向沒有示威者的地面，三架合共價值一千六百多萬元的水炮車，其中兩架首次出動，效果竟然如同洗街車般。



數以萬計市民昨冒雨在荃葵青遊行，警方一度只批准於荃灣公園舉行集會，但經上訴聆訊後，雙方達成共識，主辦團體改變遊行路線，警方向遊行發出不反對通知書。遊行路線為昨午二時三十分在葵涌運動場集合，原定下午三時出發，沿經興盛路、葵福路、德士古道行人天橋、楊屋道、馬頭壩道及永順街，到達荃灣公園。



因葵涌運動場在中午過後人數眾多，遊行隊伍提前十五分鐘出發。隊頭由「五大訴求，缺一不可」黑底白字橫額帶領。有人高舉「香港獨立」旗、港英旗和多支美國旗。沿途高叫：「沒有暴動，只有暴政！」「林鄭月娥下台！」等口號。約三時半，隊頭已到達荃灣公園開始集會。



期間，防暴警察在楊屋道布防，又到二陂坊巡邏。遊行隊伍去到荃灣，大批黑衣人在德士古道工業中心對開拆鐵欄，用路牌、垃圾桶等築成路障，又倒洗潔精落地。在聯仁街，示威者收集路邊遺下搭棚用的竹枝，築成路障。



荃葵青遊行發起人林啟康說，政府一方面要求與示威者對話，一方面警察又向示威者發射催淚彈，要求盡快落實五大訴求。另一統籌余藝明批評港鐵一連關閉數個車站，令交通混亂，呼籲警方不要對和平示威者使用過分武力。