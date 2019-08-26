骨髓移植開荒牛　李國維指新移植技術增配對成功率

於瑪麗醫院服務逾三十年、人稱「拉哥」的李國維醫生獲選為一九年醫院管理局傑出員工之一，臉上總掛着一抹微笑的拉哥總不願吹噓自己，但當提及有關骨髓移植的話題時卻立即侃侃而談。拉哥表示，瑪麗醫院近年引入「單倍體半相合移植技術」，可為血癌病人提升配對適合骨髓的成功率，而造血幹細胞(骨髓)移植中心的病床亦於明年初，由十八張增至廿四張，服務人數將有所增加。



拉哥為內科及血液科專科醫生，一九八四年畢業後於青山醫院工作一年，餘下時間都在瑪麗醫院服務，他不但協助成立骨髓移植中心，更是最早於海外接受骨髓移植訓練的醫護人員之一。香港的骨髓移植方法有「自體移植」及「異基因移植」，前者是使用病人自身的骨髓或周邊血幹細胞，後者則是從「人類白血球抗原」(HLA)相脗合的兄弟姐妹，或非血緣關係人士捐出移植。瑪麗醫院於約五年前引入新技術「單倍體半相合移植技術」，即從父或母的骨髓用作移植，只要病人的雙親健在，適合機會率便有五成，拉哥指五年前至今已完成約二十宗半相合移植技術，成績相當不錯。



拉哥年青時選擇與血為伴，但當時社會對骨髓移植仍然相當陌生，身為「開荒牛」的他當然碰過不少釘，例如曾在移植程序剛開始時，才得悉細胞在運送過程中壞死，需立即叫停移植，每次「撞板」的經驗令他和同事想出更多的改善方法，務求愈做愈好。拉哥指，每位病人的病況不同，加上治療血癌的方法日新月異，「以前適合嘅(治療)方案，依家可能未必適合，三十年來不斷咁轉變緊」，對他來說至今仍是一大挑戰。



拉哥將於今年十一月退休，但他將繼續協助籌備明年初新增病床的相關事宜，包括培訓新加入的醫護人手等，實行「退而不休」。回顧他的行醫生涯，他坦言「香港好多嘢都比外國慢」，即使是被認為是較嶄新的半相合移植技術，其實早在四十年代外國已有相關研究，現時瑪麗醫院是全港唯一一間醫院可進行「自體移植」、「異基因移植」及「單倍體半相合移植技術」骨髓移植手術，他謙虛地說「其實我哋依家只係複製人哋做過嘅嘢，唔覺得有幾了不起」。