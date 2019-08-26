患癌離世仍可捐眼角膜　誤解影響登記捐器官意欲

衞生署2008年推出中央器官捐贈登記名冊，但市民對器官捐贈仍有不少誤解，影響登記意欲。衞生署中央健康教育組醫生高月晶指，部分市民認為癌症或長期病患者不可捐贈器官，但其實癌症患者離世後可以捐贈眼角膜；負責移植的醫療團隊，亦會評估每名捐贈人士的情況，決定哪些器官適合捐贈。



截至今年7月26日，中央器官捐贈登記名冊登記人數逾30萬人。截至去年底，腎臟輪候人數超過2200人，不過同年由遺體捐贈的腎臟移植僅60宗。高月晶呼籲市民多認識器官捐贈，踴躍登記，而為配合器官捐贈登記工作，衞生防護中心在各智能身份證換領中心設器官捐贈登記攤位，方便市民即場登記。



「我想跟他們說，你的家人不在身旁，但他來到了我身旁，成為我的天使，他的器官助我重獲新生。」郭女士1998年確診患腎衰竭，翌年接受俗稱「洗肚」的腹膜透析治療，12年後更需轉為接受俗稱「洗血」的血液透析治療。



回想到醫院「洗血」的日子，郭仍餘悸猶存，不單常冒汗、抽筋、噁心，若手腳同時抽筋更往往痛得昏厥，甚至懷疑人生，質疑「洗血是為了生存，還是生存是為了洗血」，直至2014年她獲有心人遺贈，擺脫近15年的「洗腎人生」，很感謝捐贈者及其家人。



劉先生的太太去年因急病離世，生前雖無登記捐贈器官，但曾向他提及願把器官捐出，劉遂尊重其意願同意捐出其腎臟：「我們無法留住家人的生命，但絕對可以令她的生命變得有意義。」

