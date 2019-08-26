東方日報A1：肉搏示威者　向天開槍

反修例的荃葵青遊行爆發激烈衝突，示威者偏離遊行路線在荃灣楊屋道一帶築成路障與警對峙，警方在多條區內道路發射催淚彈驅散。示威者夜後四散，過百人在眾安街一帶追打人數不多的防暴警員，警員退守並召援，有衝鋒車趕至亦被示威者包圍，打爛玻璃窗，有人用利器直插警員背部，為阻嚇示威者再行兇，至少三名警員拔出佩槍指嚇四周示威者，其中一人向天開槍示警，成為今次抗爭衝擊的「左輪第一槍」!



荃葵青遊行終點是荃灣公園，但逾千名示威者去到楊屋道一帶便築起路障，防暴警察趕至布防，雙方對峙後，約五時半，防暴警察舉黑旗警告之後，發射多枚催淚彈，示威者則以汽油彈和磚頭反擊，楊屋道街市對出，煙霧瀰漫，火光熊熊。警方之後舉橙旗，即不斷開槍發射胡椒球彈。



在警方召喚水炮車及裝甲車到現場後，大部分示威者通報撤離四散，陸續往內街撤退，部分防暴警察走上楊屋道街市，並在連接如心廣場的天橋驅趕人群，拘捕多名示威者。大批示威者又轉入荃新天地第二期躲避，另一批示威者堵塞眾安街，多條巴士線改道。



夜後，楊屋道近百名街坊與警對罵，警方又對街坊開強光電筒，有警員鬧示威者「點呀？曱甴！」而在曾發生白衣人斬黑衣人事件的二陂坊，有示威者聚集，有兩間麻雀館玻璃門被打爛，又有示威者在大陂坊一間遊戲機中心撬閘。有麻雀館客人表示，當時約廿名黑衣人大肆破壞，店中有約二、三十個客人，大家驚慌走避，幸無人受傷。



游擊巷戰愈夜愈激，到晚上八時，三架衝鋒車收到通知到大陂坊增援，此時有大批示威者持長矛木棍雨傘等追打在場警員，衝鋒隊員抵達眾安街時亦被大批示威者包圍，有人大肆破壞警車，打爛玻璃窗，有警員背部受傷。示威者繼續又追打警察，其中三名警員在被追打時拔槍指向示威者警告散去，有街坊衝出來跪地求饒，被警察一腳伸開以免示威者趁機衝前施襲，混亂中有警員向天開了一槍，驅散示威者。據知，警員開的一槍是點三八左輪手槍。



新界南總區刑事部警司梁國榮在現場表示，據他初步了解是有一名軍裝警員曾經開槍，一般情況下，軍裝警員持有左輪佩槍，當遇上生命威脅，可以理解他們的反應，而更多資料要經調查後才可以交代。警察開槍後，又有近百名示威者於沙咀道及眾安街十字路口聚集，亦有街坊指罵警察，不滿警察開槍。



事後，大批防暴警察趕至，繼續驅散示威者，並拉起封鎖線，調查開槍事件。另在沙咀道又有白衣人出動，他們戴上黃色安全帽，有人手持鐵通，又有人揮舞五星旗，但沒有發生流血事件。



驅散過程中引發荃灣區內交通大混亂及擠塞，有路過的士不滿示威者堵路，與示威者理論，期間發生推撞，有示威者用硬物擊毀的士玻璃。另外，警方在荃灣區驅散行動中截查可疑車輛，在其中一部私家車車尾箱發現一批攻擊性武器如椏杈及彈珠，警方將車輛及司機扣查。